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Pili anunciará que se casará con Jaime en el capítulo 130 de RDS

  • Por Sebastián Paillafil

En el avance del capítulo 130 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) invitará a Coke (Diego Muñoz) a su oficina para tener una íntima conversación.

El padre de Teresa (Elisa Zulueta) contará que Pili (Paloma Moreno) le dio un ultimátum: se casan o la relación termina para siempre.

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!La Pili me puso la pistola en la cabeza, me dijo: 'o nos casábamos ahora o se acababa la relación'", dirá el empresario.

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¿Se casarán? 

Más adelante, Pili se encontrará con Alessandra (Julieta Bartolomé) en el gimnasio y le dará una importante noticia.

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"Hay casorio", expresará ante la sorpresa de su amiga, quien le preguntará de quién será: "Yo", responderá con un grito de felicidad.

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