Reunión de Superados - Capítulo 126: Javi encuentra un nuevo trabajo

14 may. 2026 - 23:36 hrs.

En el capítulo 126 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) siguió a Javi (Daniela Ramírez) mientras hacía las compras de un pedido y, viéndola tan aproblemada, quiso tenderle una mano; ayudarla en su emprendimiento.

Por supuesto, ella se negó y se molestó de que su ex siguiera rondándola y controlando cada paso que da. Sospecha que algo malo trama y no se detendrá hasta descubrirlo.

Reunión de Superados / Mega

Como caído del cielo, Coke (Diego Muñoz) se la encontró en el colegio y le hizo una propuesta que arreglaría sus problemas, ofreciéndole trabajo en la corredora de propiedades. Podría ganar mucho más que en la venta de ropa y no tendría que depender de Max.

Myriam está sentida con su hijo

Tito (Claudio Castellón) prepara un gran banquete para celebrar la primera cena con toda su familia. Sin embargo, Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) no está de acuerdo con el perdonazo que su hijo le dio a Hingilberto (Luis Dubó).

Incluso Alessandra (Julieta Bartolomé) tomó partido por su suegra, pero Ñúñez sigue empecinado en la idea de reunificar a su clan.