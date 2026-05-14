Reunión de Superados - Capítulo 126: Javi encuentra un nuevo trabajo
En el capítulo 126 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) siguió a Javi (Daniela Ramírez) mientras hacía las compras de un pedido y, viéndola tan aproblemada, quiso tenderle una mano; ayudarla en su emprendimiento.
Por supuesto, ella se negó y se molestó de que su ex siguiera rondándola y controlando cada paso que da. Sospecha que algo malo trama y no se detendrá hasta descubrirlo.
Como caído del cielo, Coke (Diego Muñoz) se la encontró en el colegio y le hizo una propuesta que arreglaría sus problemas, ofreciéndole trabajo en la corredora de propiedades. Podría ganar mucho más que en la venta de ropa y no tendría que depender de Max.Ir a la siguiente nota
Myriam está sentida con su hijo
Tito (Claudio Castellón) prepara un gran banquete para celebrar la primera cena con toda su familia. Sin embargo, Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) no está de acuerdo con el perdonazo que su hijo le dio a Hingilberto (Luis Dubó).
Incluso Alessandra (Julieta Bartolomé) tomó partido por su suegra, pero Ñúñez sigue empecinado en la idea de reunificar a su clan.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 125: "Ya no te amo"
-
Reunión de Superados - Capítulo 124: Max amenaza con denunciar a Juan de Dios
-
Reunión de Superados - Capítulo 123: Coke se sincera con Matilde
-
Reunión de Superados - Capítulo 122: La inesperada propuesta de Max
-
Reunión de Superados - Capítulo 121: Una violenta reacción de Max
-
Reunión de Superados - Capítulo 120: Domingo pone en aprietos a Coke