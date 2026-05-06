Reunión de Superados - Capítulo 121: Una violenta reacción de Max

06 may. 2026 - 23:31 hrs.

En el capítulo 121 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) regresó de Miami preocupado por Tortu (Isabella Gómez). Precisamente en este escenario es que le ofreció una mano a Javiera (Daniela Ramírez) para velar más por los niños.

Anita (Maricarmen Arrigorriaga) fue la que le contó la situación con su nieta y pese a que Max volvió, sigue muy decepcionada por la nula preocupación parental que mostró en el último tiempo. Incluso lo comparó con su propio esposo.

Esto desató la molestia de su hijo, quien se tornó muy agresivo con Anita.

Reunión de Superados / Mega

Tito se arrepiente

Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) hizo sus maletas y se fue de la casa de Tito (Claudio Castellón). Su hijo ni siquiera se había despedido de ella, dolido por los años en que impidió su reencuentro con Hingilberto (Luis Dubó).

Alessandra (Julieta Bartolomé) conoce el buen corazón de su pareja y lo instó a perdonar a su mamá porque más tarde se podría arrepentir y logró que hicieran las paces, aunque no todo se haya solucionado.