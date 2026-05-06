Juan de Dios lo revelará todo: Esto es lo que planea Max tras regresar a Chile en el capítulo 122 de RDS

06 may. 2026 - 23:37 hrs.

En el avance del capítulo 122 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) le contará a Matilde (Ignacia Baeza) sobre el regreso de Max (Álvaro Espinoza).

La actitud conciliadora con la que llegó de Miami desatará muchas suspicacias, sobre todo en la abogada. De hecho, no le creerá su "buena onda" y será muy comprensiva con su amiga.

Precisamente porque las dos se tienen confianza es que Javi le pedirá un favor: averiguar con Juan de Dios (Jorge Arecheta) si su ex trama algo a escondidas.

Reunión de Superados / Mega

El plan de Max en las sombras

Con tal de ayudarla, Mati le preguntará a su pareja y él le contará, pero rogándole que no divulgue nada porque viola su secreto profesional.

"Necesito, por favor, que me jures que no le vas a contar nada a la Javiera que me pueda perjudicar... Max me preguntó por un mecanismo para sacar la plata de Chile de forma legal", revelará.