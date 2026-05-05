Quiebre entre madre e hijo: Myriam se irá de la casa de Tito en el capítulo 121 de Reunión de Superados

05 may. 2026 - 23:33 hrs.

En el avance del capítulo 121 de Reunión de Superados, la discusión entre Tito (Claudio Castellón) y Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) terminó mal porque el crack no supo entender las razones de su madre para sacar de su vida a Hingilberto (Luis Dubó).

Con un ambiente tenso en la casa, la mujer tomará una decisión y armará sus maletas.

"Yo creo que el Tito tiene razón. Él necesita su espacio, necesita estar solo, pensar, y yo estoy puro interrumpiendo nomás, así es que me voy... Me retiro entonces", informará desde la puerta, pero su hijo ni siquiera volteará para decirle adiós.

Reunión de Superados / Mega

Josefa querrá lo mejor para Coke

Josefa (Luz Valdivieso) no se esperaba el repentino quiebre con Coke (Diego Muñoz), pero aún así se le acercará para darle un consejo sincero.

"Te lo digo no para volver contigo ni para que vuelvas conmigo, sino que te lo digo porque te quiero. Deja de castigarte. Date permiso para ser feliz", le pedirá.