Tito recriminará a Myriam por la mentira sobre su padre en el capítulo 120 de Reunión de Superados

04 may. 2026 - 23:32 hrs.

En el avance del capítulo 120 de Reunión de Superados, Domingo (Beltrán Izquierdo) tendrá una íntima conversación con Coke (Diego Muñoz).

Esperando una respuesta negativa, el joven le preguntará a su padre si tiene intenciones de iniciar una relación con Josefa (Luz Valdivieso).

Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) escuchará que Manuel (Mario Horton) no continuará su relación con Javiera (Daniela Ramírez).

Reunión de Superados / Mega

Tito recriminará a Myriam por la mentira sobre su padre

Además, Tito (Claudio Castellón) protagonizará una tensa discusión con Myriam (Carmen Disa Gutiérrez).

Decepcionado, el exfutbolista enfrentará a su madre por haberle mentido al hacerle creer que su padre estaba muerto, cuando en realidad siempre supo de su paradero.