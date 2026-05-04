Tito recriminará a Myriam por la mentira sobre su padre en el capítulo 120 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 120 de Reunión de Superados, Domingo (Beltrán Izquierdo) tendrá una íntima conversación con Coke (Diego Muñoz).
Esperando una respuesta negativa, el joven le preguntará a su padre si tiene intenciones de iniciar una relación con Josefa (Luz Valdivieso).
Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) escuchará que Manuel (Mario Horton) no continuará su relación con Javiera (Daniela Ramírez).
Tito recriminará a Myriam por la mentira sobre su padre
Además, Tito (Claudio Castellón) protagonizará una tensa discusión con Myriam (Carmen Disa Gutiérrez).
Decepcionado, el exfutbolista enfrentará a su madre por haberle mentido al hacerle creer que su padre estaba muerto, cuando en realidad siempre supo de su paradero.Ve el capítulo en