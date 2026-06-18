Manuel le hará pregunta clave a Ema sobre el último día de Coke en el capítulo 147 de Reunión de Superados

18 jun. 2026 - 22:25 hrs.

En el avance del capítulo 147 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) deberá asistir a clases de ética como parte de la sentencia que recibió por el caso de las boletas falsas.

Por otro lado, Tito (Claudio Arredondo) y Alessandra (Julieta Bartolomé) pondrán en marcha su plan para que Nancy (Paulina Hunt) consiga concretar una cita con Hingilberto (Luis Dubó).

Con este objetivo, el exfutbolista llamará a su padre para ofrecerle una cita a ciegas, aunque evitará entregarle mayores detalles sobre la misteriosa mujer que lo estará esperando.

Reunión de Superados / Mega

Manuel le hará una pregunta clave a Ema sobre el último día de Coke

Además, Manuel (Mario Horton) no logrará quedarse tranquilo y buscará a Ema (Constanza Mackenna) para conocer más detalles sobre la noche en que murió Coke (Diego Muñoz).

De manera directa, el publicista le hará una delicada pregunta a la barwoman: si cree que su amigo atentó contra su propia vida.