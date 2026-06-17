Josefa estará a punto de hacer una confesión a Manuel en el capítulo 146 de Reunión de Superados

17 jun. 2026 - 22:28 hrs.

En el avance del capítulo 146 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) tendrá en sus manos las cenizas de Coke (Diego Muñoz), enfrentándose a uno de los momentos más difíciles desde la muerte de su esposo.

La situación provocará que la abogada se quiebre emocionalmente y estalle en llanto, mientras se cuestiona si será capaz de seguir adelante tras la dolorosa tragedia que golpeó a su familia.

Por otro lado, Alessandra (Julieta Bartolomé) le revelará a Pili (Paloma Moreno) el gran secreto que guarda Nancy (Paulina Hunt).

Reunión de Superados / Mega

Josefa estará a punto de hacer una confesión a Manuel

Además, Josefa (Luz Valdivieso) le pedirá a Manuel (Mario Horton) que se aleje del círculo cercano de Coke para evitar nuevos conflictos.

Tras esta conversación, la psicóloga dará a entender que tiene algo muy importante que confesarle al publicista, situación que lo dejará completamente descolocado.