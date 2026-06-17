Josefa estará a punto de hacer una confesión a Manuel en el capítulo 146 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 146 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) tendrá en sus manos las cenizas de Coke (Diego Muñoz), enfrentándose a uno de los momentos más difíciles desde la muerte de su esposo.
La situación provocará que la abogada se quiebre emocionalmente y estalle en llanto, mientras se cuestiona si será capaz de seguir adelante tras la dolorosa tragedia que golpeó a su familia.
Por otro lado, Alessandra (Julieta Bartolomé) le revelará a Pili (Paloma Moreno) el gran secreto que guarda Nancy (Paulina Hunt).
Josefa estará a punto de hacer una confesión a Manuel
Además, Josefa (Luz Valdivieso) le pedirá a Manuel (Mario Horton) que se aleje del círculo cercano de Coke para evitar nuevos conflictos.
Tras esta conversación, la psicóloga dará a entender que tiene algo muy importante que confesarle al publicista, situación que lo dejará completamente descolocado.Ve el capítulo en