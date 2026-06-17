Reunión de Superados - Capítulo 145: El curioso trato entre Nancy y Alessandra

17 jun. 2026 - 22:18 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) protagoniza un emotivo gesto hacia Manuel (Mario Horton) en medio del difícil momento que atraviesan tras la muerte de Coke (Diego Muñoz).

El exfutbolista decide entregarle a su amigo su histórica camiseta, la misma que en el pasado le regaló a Coke, un detalle que conmueve profundamente al publicista.

Minutos más tarde, Manuel protagoniza un desgarrador desahogo sobre su amigo recientemente fallecido, dejando en evidencia la mezcla de tristeza, impotencia y rabia que aún siente por la tragedia.

Reunión de Superados / Mega

El curioso trato entre Nancy y Alessandra

Además, Nancy (Paulina Hunt) cita a Alessandra (Julieta Bartolomé) a su oficina para hacerle una inesperada confesión: está interesada en Hingilberto (Luis Dubó).

Tras escucharla, la directora del colegio le propone un particular trato a la influencer, acuerdo que también está directamente relacionado con los problemas académicos que enfrenta Ronaldo (Cristóbal Aramburu).