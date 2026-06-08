Reunión de Superados - Capítulo 139: La enigmática frase de Josefa a Coke
En este capítulo de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) comienza a sentirse culpable por no haber ayudado a Coke (Diego Muñoz) a enfrentar su adicción al alcohol.
Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) y Javiera (Daniela Ramírez) acompañan y consuelan a Matilde (Ignacia Baeza) en este difícil momento de duelo.
Pese a la dolorosa pérdida, la abogada sorprende a sus amigas al confesarles que prefiere pasar la noche sola.
La enigmática frase de Josefa a Coke
Además, Manuel (Mario Horton) ayuda a Josefa (Luz Valdivieso) a ingresar a la iglesia donde se encuentra el cuerpo de Coke.
Profundamente afectada por lo ocurrido, la psicóloga le pide perdón por todo el daño que le hizo a él y a su familia, acompañando sus palabras con una enigmática frase sobre un tema que no alcanzó a decirle en vida.Ve el capítulo en
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