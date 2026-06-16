Manuel estará furioso por la muerte de Coke en el capítulo 145 de Reunión de Superados

16 jun. 2026 - 22:22 hrs.

En el avance del capítulo 145 de Reunión de Superados, Nancy (Paulina Hunt) le confesará a Alessandra (Julieta Bartolomé) que tuvo un inesperado encuentro con Hingilberto (Luis Dubó).

Tras conocer la noticia, la directora del colegio le pedirá ayuda para conquistar a su suegro, ofreciéndole a cambio una particular recompensa: que Ronaldo (Cristóbal Aramburu) apruebe el año y pase de curso.

Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) hará un importante esfuerzo por animar a sus hijos en su complejo regreso al colegio, luego de la dolorosa tragedia que marcó a la familia.

Reunión de Superados / Mega

Manuel no logra superar la muerte de Coke

Además, Manuel (Mario Horton) recibirá en su casa la visita de Tito (Claudio Castellón) y Jaime (Francisco Reyes), quienes intentarán acompañarlo en este difícil momento.

Durante el encuentro, el publicista aprovechará la instancia para desahogarse por la muerte de Coke (Diego Muñoz), una pérdida que sigue provocándole una profunda tristeza y una enorme rabia.