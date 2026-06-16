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Manuel estará furioso por la muerte de Coke en el capítulo 145 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 145 de Reunión de Superados, Nancy (Paulina Hunt) le confesará a Alessandra (Julieta Bartolomé) que tuvo un inesperado encuentro con Hingilberto (Luis Dubó).

Tras conocer la noticia, la directora del colegio le pedirá ayuda para conquistar a su suegro, ofreciéndole a cambio una particular recompensa: que Ronaldo (Cristóbal Aramburu) apruebe el año y pase de curso.

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Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) hará un importante esfuerzo por animar a sus hijos en su complejo regreso al colegio, luego de la dolorosa tragedia que marcó a la familia.

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Manuel no logra superar la muerte de Coke

Además, Manuel (Mario Horton) recibirá en su casa la visita de Tito (Claudio Castellón) y Jaime (Francisco Reyes), quienes intentarán acompañarlo en este difícil momento.

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Durante el encuentro, el publicista aprovechará la instancia para desahogarse por la muerte de Coke (Diego Muñoz), una pérdida que sigue provocándole una profunda tristeza y una enorme rabia.

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