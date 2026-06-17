"En qué estás metida...": Raúl descubrirá que Cynthia y Christian trabajan juntos en el capítulo 320 de EJDO

17 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 320 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) estará muy confundido por lo que pasó la noche anterior. Solo recuerda haber tomado un vaso de bebida, pero de alguna forma terminó borracho y con Gloria (Francisca Gavilán) muy herida por su actitud.

Por este motivo, volverá a la casa de Cynthia para que lo ayude a dilucidar las pasadas horas.

La verdad tras la tragedia de Raúl

Mientras camina por el patio de la vivienda, escuchará a su compañera de rehabilitación conversando con Christian (Juan José Gurruchaga).

El Jardín de Olivia / Mega

"¿Estabas hablando con el Christian Mendoza? Me vas a decir altiro, qué mier... fue lo que pasó ayer y en qué estás metida con este sinvergüenza, ¿estamos?", exigirá Guerrero.

Cynthia recibió dinero para pagar sus deudas si emborrachaba a Raúl. ¿Tendrá más información sobre los oscuros pasos del padre de Karina (Jacinta Rodríguez) en Chile?