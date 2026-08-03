¡Lo lograron! Bastián y sus hermanos hallaron los videos en la caja fuerte de su padre en EJDO

03 ag. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 349 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) y sus hermanos se alistaron para robar los videos incriminatorios de Luis Emilio (Alejandro Trejo) de la caja fuerte.

El mayor tenía todo preparado y le dio claras instrucciones. Ignacia (Cota Castelblanco) debía entrar por la puerta principal y distraer lo máximo posible a la asesora del hogar con tal de que no fuera a la oficina de su padre.

"Una vez que la Nacha ya se haya hecho cargo de Estela, ahí entras tú, Bastián. Es muy importante tomar en cuenta de que el papá puede llegar en cualquier momento a la casa. Nunca vamos a saber exactamente la hora que va a llegar", señaló Clemente.

El Jardín de Olivia / Mega

Tal como le señalaron, Bastián (Alonso Quintero) entró por la ventana y cuidadosamente probó algunas contraseñas de cuatro dígitos.

Tras dos peligros errores, al tercer intento consiguió abrir la caja fuerte y encontrar los discos duros donde Luis Emilio registraba a sus víctimas.