¿Descubrirá su secreto? Matilde increpará a Josefa públicamente en adelanto de Reunión de Superados

19 jun. 2026 - 13:45 hrs.

Los próximos capítulos de Reunión de Superados serán de alto impacto porque Matilde (Ignacia Baeza) podría estar cerca de conocer el gran secreto de Josefa (Luz Valdivieso).

Cabe recordar que en el capítulo de este jueves, en una conversación con Manuel (Mario Horton), la sexóloga confirmó que está embarazada de Coke (Diego Muñoz): "Ya lo confirmé dos días antes del accidente".

Reunión de Superados / Mega

Un público enfrentamiento con Matilde

En una tienda de artículos para el hogar, Matilde (Ignacia Baeza) y Javiera (Daniela Ramírez) estarán comprando algunas cosas. Mientras caminan, se encontrarán cara a cara con Josefa y la abogada no dejará pasar la oportunidad de gritarle algunas cosas que tiene guardadas en el pecho.

Dolida por la muerte de su ex, le gritará sin importar que haya más personas alrededor: "Fuiste tú, ¿ah? Tú te metiste al medio. Se suponía que tú nos tenías que juntar y nos separaste, ¿estás contenta? Dime 'sí, yo maté al Coke'".

Y una vez Matilde se vaya, Josefa colapsará producto del estrés. Javi le tenderá una mano y la verá sujetándose el vientre con mucho dolor.

"Tú estás embarazada", deducirá Javi.

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