Conoce a las ganadoras del repechaje Miss Universo Chile 2026

05 may. 2026 - 20:40 hrs. | Act. 06 may. 2026 - 12:19 hrs.

Este martes 5 de mayo se definieron a las cuatro ganadoras del repechaje para el Miss Universo Chile 2026.

En esta edición, que cuenta con Mega como canal oficial, se busca a la sucesora de Inna Moll, quien tendrá la misión de representar al país en el certamen internacional que se realizará en noviembre en Puerto Rico.

¿Quiénes son las ganadoras del repechaje Miss Universo Chile 2026?

Una de las seleccionadas fue Nina Hermosilla, quien representará a la comuna de Lo Barnechea.

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Otra de las clasificadas fue Catalina Vallejos, quien competirá representando a Pucón.

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Javi Pino Elfeld también se sumó al grupo de ganadoras, representando a la comuna de Huechuraba.

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Finalmente, Jopi Flores se integró a este selecto grupo representando a la Antártica.

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