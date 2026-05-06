Joaquín buscará a Gloria para evitar que Berni viva con Karina en el capítulo 289 de El Jardín de Olivia

06 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 289 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) ya está divorciado de Ignacia (Cota Castelblanco) y no hay nada que pueda hacer para separarla de Karina (Jacinta Rodríguez). Así, su cruzada cambiará a "proteger" a Berni.

No quiere que la niña crezca con una pareja homoparental en la misma casa y apelará a Gloria (Francisca Gavilán) para que lo ayude.

"¿Tú sabes lo que significa ser mamá? Uno es capaz de ponerse ante un auto para proteger a un hijo, ¿o no? Bueno, entonces, ayúdame: convence a la Karina de que todo esto es una estupidez, por favor", pedirá.

El Jardín de Olivia / Mega

Karina perderá la paciencia con Joaquín

Pero su movimiento será poco sutil. La misma Karina lo escuchará y lo desafiará a decir las cosas de frente.

"Oye, Joaquín, deja tranquila a mi mamá. Si tienes algo que decirme, dímelo a mí a la cara, ¿ok?", lanzará la pintora.