Joaquín buscará a Gloria para evitar que Berni viva con Karina en el capítulo 289 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 289 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) ya está divorciado de Ignacia (Cota Castelblanco) y no hay nada que pueda hacer para separarla de Karina (Jacinta Rodríguez). Así, su cruzada cambiará a "proteger" a Berni.
No quiere que la niña crezca con una pareja homoparental en la misma casa y apelará a Gloria (Francisca Gavilán) para que lo ayude.
"¿Tú sabes lo que significa ser mamá? Uno es capaz de ponerse ante un auto para proteger a un hijo, ¿o no? Bueno, entonces, ayúdame: convence a la Karina de que todo esto es una estupidez, por favor", pedirá.Ir a la siguiente nota
Karina perderá la paciencia con Joaquín
Pero su movimiento será poco sutil. La misma Karina lo escuchará y lo desafiará a decir las cosas de frente.
"Oye, Joaquín, deja tranquila a mi mamá. Si tienes algo que decirme, dímelo a mí a la cara, ¿ok?", lanzará la pintora.Ve el capítulo en