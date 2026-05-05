El Jardín de Olivia - Capítulo 288: El peor momento de un padre

05 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 288 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) está bajo una gran presión. Si da un paso en falso, Olivia (Violeta Silva) podría correr serio peligro.

Por eso, una vez obtuvo algunas instrucciones del secuestrador para el rescate y pudo escuchar la voz de su hija al teléfono, sintió alivio y renovada preocupación. Al menos está viva, pero, ¿está bien?

Diana (Nicole Espinoza) habló con Clemente para darle un poco de consuelo. Sin embargo, escucharlo llorar terminó por romperle el corazón y sacar a flote sus verdaderos sentimientos por él. Sin poder evitarlo, lo llamó "mi amor", pese a que sigue en pareja con Gabriel (Matías Oviedo).

El Jardín de Olivia / Mega

Un criminal profesional

El detective Salcedo es de la plena confianza de Santana. Por eso es que el comisario le encargó revisar las cámaras de seguridad que rodean la casa de Clemente Walker.

Lo que encontraron fue un nivel de expertise excepcional: todas las cámaras fueron removidas, las patentes de la moto en que se movilizó el secuestrador eran falsas y nunca mostró su rostro. ¿Cómo detener a un hombre que cubre tan bien sus pasos?