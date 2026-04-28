Reunión de Superados - Capítulo 116: La cita inolvidable de Matilde

28 abr. 2026 - 23:25 hrs.

En el capítulo 116 de Reunión de Superados, en los mismos pasillos donde compartieron como alumnos, Matilde (Ignacia Baeza) y Juan de Dios (Jorge Arecheta) tuvieron una cita en la que recordaron viejos tiempos y brindaron por el futuro.



De hecho, estas memorias despertaron una chispa en la abogada, incitándola a vivir un apasionado encuentro con su nuevo amor.

Sin embargo, ese momento de felicidad tuvo un costo porque se sintió culpable al ver a Coke (Diego Muñoz) y él, entristecido por perderla, estuvo a punto de recurrir al alcohol para olvidar las penas.

El Jardín de Olivia / Mega

La culpable del robo

Xiomara encontró en la mochila de Tortu (Isabella Gómez) un billete de $20.000 que le entregó a Javiera (Daniela Ramírez).

La madre de la niña sabía que no le dio el dinero y concluyó que ella fue la responsable del robo a Gustavo (Nicolás Mena), sumando un nuevo problema a su larga lista de preocupaciones.