Reunión de Superados - Capítulo 116: La cita inolvidable de Matilde
En el capítulo 116 de Reunión de Superados, en los mismos pasillos donde compartieron como alumnos, Matilde (Ignacia Baeza) y Juan de Dios (Jorge Arecheta) tuvieron una cita en la que recordaron viejos tiempos y brindaron por el futuro.
De hecho, estas memorias despertaron una chispa en la abogada, incitándola a vivir un apasionado encuentro con su nuevo amor.
Sin embargo, ese momento de felicidad tuvo un costo porque se sintió culpable al ver a Coke (Diego Muñoz) y él, entristecido por perderla, estuvo a punto de recurrir al alcohol para olvidar las penas.Ir a la siguiente nota
La culpable del robo
Xiomara encontró en la mochila de Tortu (Isabella Gómez) un billete de $20.000 que le entregó a Javiera (Daniela Ramírez).
La madre de la niña sabía que no le dio el dinero y concluyó que ella fue la responsable del robo a Gustavo (Nicolás Mena), sumando un nuevo problema a su larga lista de preocupaciones.Ve el capítulo en
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