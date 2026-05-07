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Reunión de Superados - Capítulo 122: La inesperada propuesta de Max

  • Por Mega

En el capítulo 122 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) volvió desde Miami con un plan en mente: reconquistar a Javiera (Daniela Ramírez) a como dé lugar. 

Con una actitud conciliadora, le quiere demostrar que va a ser un padre presente para los niños e incluso le propuso tener terapia familiar para estar más presentes en la crianza. 

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Sin embargo, por detrás planifica algo más oscuro. Juan de Dios (Jorge Arecheta) le reveló a Matilde (Ignacia Baeza) que su cliente quiere hallar maneras legales para sacar todo su dinero del país, lo que dejaría a sus niños en una vulnerable situación económica.

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Tere quiere renunciar

Ahora que volvió a gozar de todas las comodidades que le entrega su padre, Tere (Elisa Zulueta) no tiene necesidad de seguir vendiendo ropa con Javi. 

Sin embargo, no se sentía con el valor de renunciar. Le pidió a su padre que lo hiciera por ella y Jaime (Francisco Reyes) la instó a hacerse responsable de sus decisiones.

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