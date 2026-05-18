Reunión de Superados - Capítulo 127: Juan de Dios confiesa estar enamorado de Matilde
En el capítulo 127 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) le confiesa a Coke (Diego Muñoz) que tuvo un encuentro sexual con Teresa (Elisa Zulueta). El agente inmobiliario, lejos de reprocharlo, lo anima a que ambos salgan juntos a un bar.
En el local nocturno, el publicista se lanza con un emotivo discurso sobre la maternidad de su amigo, quien no logra aguantar y rompe en llanto.
Cuando parecía que la noche iba a terminar tranquila, Teresa aparece en el departamento de su expareja, dando paso a otro remember.
Javiera encara a Max
En paralelo, Matilde (Ignacia Baeza) mantiene una profunda conversación con Juan de Dios (Jorge Arecheta), quien la sorprende al confesarle que está enamorado.
Mientras que Javiera (Daniela Ramírez) encara a Max (Álvaro Espinoza) por haberla seguido, incluso lo amenaza con reponer la demanda en su contra.Ve el capítulo en
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