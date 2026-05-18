Javiera encontrará a Teresa saliendo del departamento de Manuel en el capítulo 128 de RDS
En el avance del capítulo 128 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) terminará por aceptar la propuesta laboral de Coke (Diego Muñoz).
El trato entre ambos apoderados del Thomas Campbell School ocurrirá en paralelo a la incómoda conversación entre Manuel (Mario Horton) y Teresa (Elisa Zulueta), quienes volvieron a tener una noche de pasión.
Javiera aceptará la propuesta de Coke
Rato después, la expareja de Max (Álvaro Espinoza) bajarán del departamento al antejardín del edificio para afinar los últimos detalles de la primera asesoría.
En ese preciso instante, la hija de Jaime (Francisco Reyes) saldrá del departamento del publicista, encontrándose cara a cara con Javiera.
El inesperado momento terminará con una afligida mujer, quien buscará con la mirada la ventana del inmueble Manuel.Ve el capítulo en
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