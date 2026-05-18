Por amenazar al abogado de su padre: Clemente tiene solo 24 horas para liberar a Luis Emilio en EJDO

18 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 297 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) siguió al abogado de su padre hasta un estacionamiento porque tiene cuentas que arreglar con él, luego de que Raúl (César Caillet) confirmara las constantes visitas que hizo a la cárcel.

El hijo de Luis Emilio (Alejandro Trejo) sacó una pistola y apuntó a Lalo Acosta (Jorge Denegri) para que le revelara el paradero de Olivia (Violeta Silva), completamente seguro que participó en su secuestro.

Para amedrentarlo, lanzó un tiro al aire mientras el profesional le suplicaba por su vida. Sin embargo, no habló porque Franco Barraza (Emilio Edwards) se hizo cargo.

El Jardín de Olivia / Mega

El ultimátum de Barraza

El hombre de Luis Emilio estaba al teléfono y escuchó el altercado, así que llamó a Clemente para darle un ultimátum: tiene que liberar a Walker ya.

"Haz lo que quieras con ese tipo, pero por pasarte de listo, tienes 24 horas para hacer lo que se te encargó o no vuelves a ver a tu hija. 24 horas o no vuelves a ver a Olivia", amenazó.