El Jardín de Olivia - Capítulo 295: Luis Emilio es la mente maestra

14 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 295 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) perdió los cabales con su padre y presionó sus ojos con tal de obligarlo a hablar. Casi está seguro de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) planificó el secuestro de Olivia (Violeta Silva), pero no pudo sacar nada en limpio porque Santana (Matías Oviedo) intervino.

El globo ocular del empresario quedó seriamente dañado y el médico de la cárcel no pudo asegurar que recuperaría la vista.

Furioso, Luis Emilio decidió emprender acciones y sacó un celular escondido bajo el colchón de su celda. Llamó a Barraza (Emilio Edwards), revelando que efectivamente es el autor intelectual del rapto y que no se detendrá hasta que logre ser libre nuevamente.

El Jardín de Olivia / Mega

La relación de Elisa y Joaquín

Bastián (Alonso Quintero) confrontó a Elisa (Carla Medel) tras descubrirla ocultando cosas de su pasado, así como la aparente cercanía que tiene con Joaquín (Francisco Dañobeitia).

Al verse presionada por los hechos, la trabajadora social admitió que sí, mintió. Aseguró que tuvo una relación sentimental con el ex de Nacha (Cota Castelblanco) que no terminó nada bien.