Un involucrado más: Luis Emilio revelará qué pasó con el dinero que pagó Clemente en el capítulo 296 de EJDO

14 may. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 296 de El Jardín de Olivia, poco a poco se revelará la red de personas con las que Luis Emilio (Alejandro Trejo) confabula en la cárcel.

Su abogado, "Lalo" Acosta (Jorge Denegri) lo visitará con excusas por no conseguir su libertad. "Solamente estoy buscando el mejor pulso de acción para solucionar esta coyuntura", dirá.

Luis Emilio no permitirá que Lalo abandone el barco

Sin embargo, Walker no tendrá paciencia para su incapacidad, revelando que está involucrado en mucho más que su defensa, pues se benefició directamente del dinero del rescate de Olivia (Violeta Silva).

El Jardín de Olivia / Mega

"Yo te voy a hacer una coyuntura, hue... Ahora te estás echando para atrás, después que ya tenías la plata que soltó Clemente", reclamará Luis Emilio.

"Escúchame bien, Lalito, vamos a seguir con esto hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Si Clemente no consigue que Renata cambie su testimonio y yo no puedo salir libre de esta mier..., él no va a volver a ver a su hija en su put... vida", aseverará.