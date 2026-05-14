Gloria recibió una enigmática llamada que quiso ocultar de Karina en El Jardín de Olivia

14 may. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 295 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) recibió una llamada mientras estaba junto a su hija. Excusándose de que se trataba de un pedido en la cafetería, entró a la cocina para hablar a solas.

La conversación estaba lejos de un tema laboral. Tensa y susurrando, la tía de Diana (Nicole Espinoza) parecía molesta con su misterioso interlocutor.

"¿Qué quieres? No, ya te dije que no. Te estoy diciendo que no. No, por ningún motivo, no corresponde. Te voy a pedir que no vuelvas a llamar y que me dejes...", mencionó hasta que escuchó entrar a Karina (Jacinta Rodríguez).

El Jardín de Olivia / Mega

Una intranquila Gloria

Gloria fingió cerrar el pedido y cortó la comunicación. Luego, le dijo que tendría que comprar algunas cosas en el supermercado para dar credibilidad a su historia.

Karina se comprometió a ayudarla con las compras y fue a alistarse, dejando a su madre agitada. ¿Quién es la persona que tiene a la peluquera tan inquieta?