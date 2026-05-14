Clemente tenía razón: Se revela que Luis Emilio es quien maquinó el secuestro de su nieta en EJDO

14 may. 2026 - 18:03 hrs.

En el capítulo 295 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) podría perder permanentemente la visión de su ojo izquierdo, pero solo el tiempo lo dirá.

Furioso por el fallo de seguridad que lo dejó expuesto, el empresario regresó a su celda con un único objetivo: vengarse de Clemente (Pipo Gormaz) y todos los que lo rodean.

El Jardín de Olivia / Mega

La comunicación con Barraza

Walker no está tan aislado en la cárcel como todos creen. Escondía un celular debajo de su cama con el que llamó a una persona impensada: Franco Barraza (Emilio Edwards), exponiendo que él siempre ha sido la mente maestra detrás del secuestro de Olivia (Violeta Silva).

"Recibí una visita de mi primogénito para hacerme hablar... casi me arranca un ojo. (...) Va a haber un pequeño cambio de planes: quiero que entienda que estas pataletas solo van a empeorar las cosas y que va a ser su regaloncita, su linda niñita la que lo va a pagar", ordenó.

"Hay que apretarlo tan fuerte como me apretó el ojo. Tenemos que estar siempre dos pasos adelante de él".