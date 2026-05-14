Clemente querrá ir más lejos y tomará el arma de su padre en el capítulo 296 de El Jardín de Olivia

14 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 296 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) llamará a los hermanos Walker porque está preocupado por el estado mental de Clemente (Pipo Gormaz).

Sin entrar en demasiados detalles sobre lo que el padre de Olivia (Violeta Silva) pensaba hacer en la cárcel, señalará que "está muy ofuscado. No quiere que nosotros sigamos investigando, entonces, me gustaría saber si ustedes pueden hablar con él para que les cuente lo que está pasando".

Tanto Bastián (Alonso Quintero) como Nacha (Cota Castelblanco) se comprometieron a ir a visitarlo, pero tendrán que darse prisa porque el padre de Olivia (Violeta Silva) estará a punto de cruzar la línea.

El Jardín de Olivia / Mega

Un peligroso artículo en manos de Clemente

En medio de la noche y aprovechando que la casona familiar está vacía tras el encarcelamiento de Luis Emilio (Alejandro Trejo), Clemente entrará al despacho principal.

En medio de los muebles de su padre, hallará lo que busca: la caja de madera en la que el empresario guarda su pistola.