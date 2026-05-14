¿Quién es? Vanessa estará a punto de descubrir a la mano negra que los traiciona en el capítulo 295 de EJDO

14 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 295 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) seguirá con su cruzada para descubrir a la persona que intenta perjudicar la imagen del Grupo Vial.

Junto a una colaboradora de la empresa, le señalará que en "estos últimos días han salido en la prensa notas tendenciosas que están tratando de destruirnos y, bueno, yo me comuniqué con los periodistas, con todos los que hicieron estas notas y todos tienen algo en común: la fuente que les entregó la información es una fuente anónima".

Un solo correo electrónico

Siguiendo el hilo, Riesco llegará a la raíz. "Estos son los correos que recibieron con la información que es sensible, es información que es confidencial de la empresa", indicará, dando a entender que tienen a un saboteador en sus instalaciones.

El Jardín de Olivia / Mega

Todos los correos provienen de la misma fuente, así que solo queda descubrir a la mano negra.

"Averigua quién está detrás de esos correos, porque tengo toda la tincada que esa persona es muy cercana a nosotros", ordenará la periodista.