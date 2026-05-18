Un paso en falso de Barraza con Vanessa: La periodista lo descubrió con un arma en El Jardín de Olivia

18 may. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 297 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) se acercó a Vanessa (Begoña Basauri) para aprovecharse de su cercanía con los Walker.

Como los dos han sufrido la dolorosa pérdida de un ser amado, Barraza lo usó como una carta a su favor. La vulnerabilidad de la periodista la hizo más receptiva a las palabras de su nuevo amigo y finalmente cedió, besándose en su departamento.

Sin embargo, una llamada interrumpió el momento.

El Jardín de Olivia / Mega

Todo se arruina con Vanessa

Una impulsiva reacción de Clemente (Pipo Gormaz) requirió medidas urgentes de Franco y lo puso en acción. Al salir al pasillo del edificio, tomó su pistola listo para actuar, pero Vanessa lo descubrió in fraganti.

Aunque él intentó tranquilizarla con que es el arma que utiliza en su trabajo como encargado de seguridad, Riesco comenzó a sospechar de las verdaderas intenciones de este hombre.