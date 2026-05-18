¿Gloria tiene que ver? Karina le preguntará sobre la larga ausencia de Christian en el capítulo 298 de EJDO

18 may. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 298 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) reaccionará con preocupación al ver a Karina (Jacinta Rodríguez).

La peluquera sabía que la joven se reencontró con su padre, Christian (Juan José Gurruchaga), tras años sin verse. "¿Tú estás bien? ¿Te dijo algo?", le preguntará mientras examina su reacción.

"Me dijo que te preguntara"

La pintora tendrá muchas dudas tras la conversación con su progenitor, sobre todo, una relacionada a su larga ausencia.

El Jardín de Olivia / Mega

"Sí. De hecho, me dijo algo más que no sé si es verdad... Pero, según él, sí había tratado de verme y comunicarse conmigo, pero que no había podido y me dijo que te preguntara a ti sobre eso", lanzará Karina a su madre.

Gloria mirará al suelo con algo de culpabilidad. ¿Qué es lo que le esconde a su única hija?