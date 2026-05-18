Para "darle un empujoncito": Luis Emilio buscará presionar a Renata en el capítulo 298 de El Jardín de Olivia

18 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 298 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se reunirá con sus hermanos para comunicarles el ultimátum de los secuestradores.

"Si en 24 horas Renata no cambia su declaración en fiscalía, yo no voy a volver a ver a la Oli", dirá ante el horror de Nacha (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero), asombrados de lo bajo que es capaz de caer su padre.

"El papá volvió a ganar. Si para volver a ver a mi hija tengo que sacarlo de la cárcel, entonces lo voy a hacer", declarará Clemente.

El Jardín de Olivia / Mega

Una orden para Barraza

Desde la cárcel, Luis Emilio (Alejandro Trejo) no se quedará de brazos cruzados y seguirá confabulando para conseguir su libertad.

Frente a Lalo (Jorge Denegri), maquinará una nueva treta para forzar las cosas a su favor: "A estas alturas, lo único que me interesa es que esta mina declare lo antes posible y se me ocurre una forma para lograr que mi querida exfiscal Montes declare y darle un empujoncito. Llámate a Franco".