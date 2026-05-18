El Jardín de Olivia - Capítulo 297: Clemente recibe un ultimátum

18 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 297 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) supo del contacto entre su padre con Lalo Acosta (Jorge Denegri). Seguro de que el abogado es parte de la red que secuestró a su hija, salió a su encuentro en un estacionamiento.

Ante el enfrentamiento, Acosta llamó a Franco (Emilio Edwards) por ayuda y al otro lado de la línea, este enigmático hombre escuchó todo... incluso un disparo de advertencia.

Al notar que la situación se torna cada vez más violenta, Barraza llamó al padre de Oli (Violeta Silva) para dar un ultimátum: 24 horas para que Renata (Susana Hidalgo) rectifique su testimonio contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) o nunca más volverá a ver a su hija.

El Jardín de Olivia / Mega

Un incómodo reencuentro

Karina (Jacinta Rodríguez) notó que un auto la seguía por la calle. Por un momento, temió ser víctima de las intrigas de Luis Emilio, pero quien salió a su encuentro era alguien que no veía hace mucho tiempo: su padre.

Christian Mendoza (Juan José Gurruchaga) regresó para ver a su hija, pero la reacción de la pintora fue distante. ¿Por qué volver tras años de ausencia? Él le aseguró que la única que le puede dar una explicación es Gloria (Francisca Gavilán).