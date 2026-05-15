El Jardín de Olivia - Capítulo 296: Diana busca detener a Clemente con una sincera confesión

15 may. 2026 - 19:40 hrs.

En el capítulo 296 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) les cuenta a sus hermanos que Luis Emilio (Alejandro Trejo) es quien está detrás del secuestro de Olivia (Violeta Silva).

Bastián (Alonso Quintero) y Nacha (Cota Castelblanco) en un principio se muestran un poco incrédulos en creer que su padre haría algo así con su propia nieta, a pesar de lo malo que es. Sin embargo, en ese momento un video llega al celular de Clemente y deja en claro que la pequeña está en un serio peligro.

El Jardín de Olivia / MEGA

Diana se confiesa con Clemente

En tanto, Raúl (César Caillet) comenta a Diana (Nicole Espinoza) que Clemente le había pedido ayuda para hacer justicia por sus propias manos contra Luis Emilio y esto lo dejó muy preocupado.

Por lo mismo, la terapeuta va de visita a la casa de su expareja y lo intenta detener, pero al ver que el empresario no escuchaba argumentos, confiesa que lo ama y por eso no quiere que arruine su vida si se convierte en un asesino.

Clemente, firme con su postura, aclara que él también la ama mucho, pero por eso mismo le pide que se aparte de esta situación.