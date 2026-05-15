"Si quieres volver a verla viva...": Clemente recibe espeluznante video de Olivia en su cautiverio en EJDO

15 may. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 296 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) confirmó a Nacha (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero) que Luis Emilio (Alejandro Trejo) está involucrado en el secuestro de Olivia (Violeta Silva).

El mayor de los Walker comunicó a sus dos hermanos que cree que su padre quiere ocupar el secuestro de Olivia como una extorsión y así lograr que él convenza a Renata (Susana Hidalgo) de cambiar su testimonio, y así él pueda salir de prisión.

El terrible video de Olivia

Ante esto, Clemente explica que para recuperar a Olivia hay que estar dispuesto a llegar a los extremos de Luis Emilio porque por la vía legal jamás lo van a lograr.

Nacha afirma que ellos no son como su padre, pero en ese momento el celular de Clemente suena y los tres hermanos miran un video donde se puede ver a Olivia recostada sobre una cama, en una misteriosa casa, al mismo tiempo que su captor muestra un arma.

El Jardín de Olivia / MEGA

Enseguida le llega un mensaje a Clemente que dice: "Ya sabes lo que tienes que hacer si quieres volver a verla viva", a lo que él repite que esto jamás se va a solucionar por las buenas.