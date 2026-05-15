La inesperada declaración de amor con la que Diana intentó detener a Clemente en EJDO: "Te amo demasiado"

15 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 296 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) se entera que Clemente (Pipo Gormaz) tiene intenciones de ocupar un arma contra Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Raúl (César Caillet) llega a su casa y le cuenta a su hija que Clemente le pidió ayuda para conseguir una pistola, lo que lo dejó muy preocupado.

Diana, entonces, decide ir a visitar a su expareja y le pide que los deje ayudarlo. Sin embargo, el empresario está agotado: "Diana, por favor, no se metan más en esto, ¿ya? Esto es algo que tengo que hacer yo solo, no insistan".

La confesión de Diana

La discusión eleva el tono y Clemente culpa a Diana de que, si no fuera por ella, Luis Emilio ya le habría dicho dónde estaba Olivia, pero la terapeuta ocupacional reclama que en verdad él estaría preso si le hubiese hecho algo a su papá.

Clemente aclara que a él eso no le importa, lo que es refutado por Diana, quien dice que a ella sí le importa eso y suelta una confesión inesperada: "Porque yo también te amo, porque te amo demasiado para dejar que destruyas tu vida".

El Jardín de Olivia / MEGA

"Perdón, perdón, yo sé que tú y yo ya no tenemos nada, pero no puedo evitar sentir lo que siento, no más, y no me puedo quedar de brazos cruzados sabiendo que vas a hacer algo que no tiene vuelta atrás", aclara la terapeuta.

Pero el empresario es claro con su postura y afirma que su amor es tanto por Diana que por eso mismo la quiere lejos, pero ella se niega y asegura que lo acompañará hasta recuperar a Olivia.