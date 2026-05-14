Chofer no conocía la ruta: Camión arrasa con postes de luz en Ñuñoa y lleva más de 12 horas en el mismo lugar

14 may. 2026 - 08:42 hrs.

Preocupación existe entre los vecinos de la calle Rosita Renard con Tobalaba, luego de que un camión de carga arrasara con, al menos, tres postes de luz durante la tarde de este miércoles.

Precisamente, lo que causa molestia entre los vecinos es que el camión sigue en el lugar, generando una congestión y problemas de circulación por más de 12 horas, a lo que se suma la preocupación por otro posible accidente por los cables que quedaron tendidos en el piso.

La periodista Daniela Valdés llegó hasta este lugar, que es la línea de separación entre Ñuñoa, Las Condes y La Reina, para consignar lo que estaba pasando en dicho sector.

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Camión lleva 12 horas en el mismo lugar

Según contó la periodista, los vecinos y personas que estuvieron presentes durante la tarde explicaron que se trataría de un conductor que venía del sur, que no conocía la zona y que se dirigía a La Reina.

Es por esto que el hombre habría seguido su GPS, quien lo envió por Tobalaba y luego a Rosita Renard, donde pasó a llevar los cables, tirando así los postes de luz.

Cabe destacar que los vecinos del sector tienen luz. Sin embargo, no hay personal municipal o de la empresa dueña del camión haciéndose cargo de este vehículo detenido en el mismo lugar por más de 12 horas.

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