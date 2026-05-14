¿Se viene el 'Súper Niño' más fuerte de la historia desde 1982? Pronostican un invierno "extremo"

14 may. 2026 - 09:54 hrs.

¿Se viene el 'Súper Niño' más fuerte de la historia? Así planteó la incógnita el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, quien alertó en Mucho Gusto sobre esta posibilidad de la que se habla entre la comunidad científica.

Precisamente, Sepúlveda explicó que, desde que se tienen los instrumentos de medición de temperatura de agua, el fenómeno más intenso fue el de 1982, que causó estragos en Santiago. Sin embargo, más en el pasado, durante 1877 y 1878, el calentamiento del Pacífico generó problemas aún peores en todo el mundo.

Las investigaciones afirman que en 1877 la temperatura superficial del agua en el océano ecuatorial oriental superó los 3 grados sobre lo que debiera, pero el resto del océano Pacífico estaba en condiciones normales. Este 2026 podríamos tener un 'niño' parecido, pero con el océano Pacífico con una temperatura más alta.

¿Se viene el 'Súper Niño' más fuerte de la historia?

Ante esto, Sepúlveda explicó que la diferencia entre el de 1982 y el que llegaría este 2026 es que hace 44 años teníamos más días de lluvias. No obstante, por el cambio climático, este año tendríamos menos días de precipitaciones, pero con mucha más intensidad y frío.

Asimismo, Alejandro comentó que en el océano Pacífico la temperatura debería estar en 28 °C y, si sube más de 2 °C, se habla de 'El Niño muy fuerte' o 'Niño Godzilla', como lo han definido algunos medios.

Mucho Gusto / MEGA

Sepúlveda expresó que 'El Niño' debería instalarse en junio en el país: "Eso significa que el agua mayor a tres meses está caliente (...) Ahora el peak es hacia la primavera, octubre, por lo que podríamos tener precipitaciones en agosto, septiembre, octubre y noviembre".

"Entonces debiese ser muy lluvioso la segunda mitad del invierno y la primavera, y eso tiene afectación también en la agricultura; es distinto que llueva en junio harto a que lo haga en septiembre", comentó el periodista.

Finalmente, Alejandro Sepúlveda expresó que desde el punto de vista de organización del ciudadano, del mundo privado y del Estado, es muy preocupante que aún no se hable de una preparación para este invierno y primavera que serían extremos.

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