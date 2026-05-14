Estaban atendiendo al público: Restaurante funcionaba con patente de barbería en Independencia

14 may. 2026 - 11:20 hrs.

Esta mañana de jueves, el periodista Karim Butte de Mucho Gusto acompañó a personal de fiscalización de la municipalidad de Independencia a un restaurante que estaba funcionando con patente de barbería.

Y es que precisamente son estos locales de servicios de corte de cabello los que están causando dolores de cabeza a los municipios, ya que Contraloría General de la República revisó ordenanzas municipales y aseguró que se estaban en sus atribucones con estos negocios, por lo que ya no podrán controlar sus horarios, en el caso de los que funcionan de noche y hasta de madrugada.

Ante esto, Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, guio a Karim Butte durante una fiscalización para ver el problema que existe con las barberías y sus patentes.

Mucho Gusto / MEGA

Restaurante funcionaba con patente de barbería

Al ingresar al local, Karim y personal de fiscalización se encontraron con una empleada que declaró que no tenía conocimiento de esta patente de barbería, además de aclarar que pronto llegaría la dueña del local.

Por lo mismo, el periodista salió al exterior y conversó con el alcalde Iglesias, quien declaró que es una situación muy extraña, ya que todos los locales de la cuadra tendrían el mismo dueño, por lo que compartiría las patente entre sus locales.

El alcalde agregó que con el negocio de pollos que está en la esquina también tuvieron problemas, donde funcionarios de seguridad pública municipal fueron encerrados en su interior.

"Eso activó una querella por secuestro, cerramos el local, cerramos la patente comercial, y lo insólito es que la corte nos responde que el acto fue ilegal, por lo tanto tiene que abrir la pollería y, probablemente, esto va a significar una demanda civil de la pollería contra el municipio y tenemos que devolverle todos los recursos que perdió durante ese tiempo", comentó.

Ante esto, expresó que se repite la dinámica en la que los municipios intentan hacer lo correcto bajo los marcos de la ley, pero la fiscalización de patentes es muy acotada para ellos y se remite solo a ver si la pagan o no.

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