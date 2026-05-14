Cinco mujeres quedaron atrapadas más de tres horas en ascensor: Las fallas del Metro que molestan a usuarios

14 may. 2026 - 12:00 hrs.

Los problemas por las constantes fallas en el Metro de Santiago no son una novedad durante el último tiempo, y es que no solo es en cuanto al aglomeramiento de personas, sino que de instrumentos de acceso y salida.

Precisamente, este lunes en la estación Manquehue, cinco mujeres quedaron atrapadas en un ascensor del tren subterráneo, pasando más de tres horas encerradas.

No es la primera vez que una falla de este tipo sucede, por lo que un equipo de Mucho Gusto se trasladó hasta las estaciones del Metro de la capital para conocer las condiciones en las que se encuentran los ascensores y escaleras mecánicas de la red.

Las fallas del Metro de Santiago

Y es que la Línea 5 del Metro es una de las más afectadas en cuanto a los ascensores y escaleras mecánicas en mal estado o fuera de servicio, dejando a adultos mayores, personas con movilidad reducida y mujeres embarazadas realizando el doble de esfuerzo al no tener un acceso preferencial y cómodo operativo.

Es así como estaciones como Irarrázaval, Ñuble, Santa Isabel, Parque Bustamante y otras de Línea 5 presentan varias fallas en sus ascensores y escaleras mecánicas.

Asimismo, al cierre de este reportaje, se reporta que de los 946 equipos del Metro, están funcionando 901, es decir, hay 45 no operativos, desglosados en 20 escaleras mecánicas y 25 ascensores, con un total de 38 estaciones que presentan fallas de un total de 132.

Aunque los ingenieros en transporte son críticos con estas fallas y denuncian falta de financiamiento para arreglar estos desperfectos, las autoridades afirman que el porcentaje de desperfectos respecto del total está dentro de lo normal.

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