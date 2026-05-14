"Son vidas humanas": Habla una de las mujeres que quedaron atrapadas más de tres horas en ascensor del Metro

14 may. 2026 - 12:30 hrs.

La tarde del lunes recién pasado, cinco mujeres pasaron momentos de angustia al quedar atrapadas por más de tres horas en un ascensor en la estación Manquehue del Metro de Santiago.

Por lo mismo, el periodista Danilo Villegas del Mucho Gusto se trasladó hasta la salida de esta estación, específicamente donde se encuentra el ascensor que falló, y conversó con una de las mujeres afectadas por este suceso.

Habla mujer que quedó encerrada en ascensor del Metro

Mónica González explicó que "empezó a bajar el ascensor y, de repente, se apagaron las luces y pegamos todas un salto, con un tremendo ruido; de ahí no supimos nada más. Ahí una señora dijo 'tranquilas, hay que mantener la calma, así que lo que hay que hacer es apretar el botón y nos van a hablar por el parlante', resulta que apretamos el botón y nunca funcionó".

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"Entonces llamamos a un teléfono y ahí habló con una gente de Metro y dijeron 'ya, vamos a avisar a técnicos para que vayan en su ayuda', y resulta que pasó y pasó el tiempo; esto no fue como se dijo que fue media hora, eso es falta a la verdad, es como bajarle el perfil, fue casi una hora que se demoró el técnico en llegar", aseguró.

En esa línea, expresó que ellas mismas tuvieron que abrir la puerta del ascensor para poder respirar, ya que comenzaban a sentir un calor sofocante.

Siguieron pasando los minutos y el técnico no llegaba, por lo que las tres adultas mayores encerradas se estaban desesperando, alegando dolores en las piernas y sentir sed.

"Si hay un proveedor que te hace mantención y esa mantención no funciona, cambia el proveedor. Son vidas humanas", declaró Mónica, y agregó que se demoraron más de tres horas en rescatarlas, además de mencionar que si esto pasó en Las Condes, en el resto de las comunas podría ser peor.

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