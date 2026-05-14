Hay dos modalidades nuevas: Así se pagará el subsidio del gas licuado para comprar un balón de 15 kilos

14 may. 2026 - 13:25 hrs.

El Gobierno confirmó la forma en la que se pagará el subsidio al gas licuado, por lo que el periodista Roberto Saa explicó "con peras y manzanas" el nuevo método en el Mucho Gusto.

Saa recalcó que este subsidio ha pasado por muchas ideas de formas de pago desde su anuncio, en medio de las fuertes alzas de los combustibles.

¿Para quién este beneficio para la compra de un gas licuado de 15 kilos? Para el 80% de la población más vulnerable del Registro Social de Hogares, lo que equivale a 7,7 millones de personas.

¿Cómo se pagará el subsidio del gas?

Y es que en un comienzo sería el Gobierno que decidiría cómo pagar; luego los municipios fueron designados, pero tampoco sabían realmente cómo funcionaría.

Fue tanta la confusión que decidieron hacerlo por Rutpay de BancoEstado, la aplicación de la entidad bancaria, pero esto tampoco fue bien recibido, pues muchos de los beneficiarios son adultos mayores que, en general, no manejan bien el uso de las plataformas digitales.

Mucho Gusto / MEGA

Por lo mismo, ahora se designó una nueva forma de pago que funcionará en tres modalidades desde el 1 de junio:

Se mantiene por Rutpay para las personas inscritas en esta aplicación.

Se podrá ir a cualquier sucursal de BancoEstado, pasar su cédula de identidad y recibir un vale por $27 mil que será canjeable en una empresa de gas por un balón de 15 kilos.

que será canjeable en una empresa de gas por un balón de 15 kilos. De igual forma, la Caja Vecina también estará disponible para mostrar la cédula de identidad y recibir el vale por el balón de gas.

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