Aumenta el pago mínimo de la tarjeta de crédito en Chile: ¿En cuánto quedará y cómo beneficia a los usuarios?

14 may. 2026 - 13:50 hrs.

Las tarjetas de crédito son una de las más utilizadas por los chilenos, ya que ofrecen una gran ventana para comprar en cuotas productos, viajes o cubrir necesidades que surgen de un momento a otro.

Por lo mismo, una de las grandes noticias económicas recientes es que el pago mínimo de estas tarjetas de crédito va a subir.

El periodista Roberto Saa en Mucho Gusto comentó que cuando se compra algo en cuotas, estas se van cobrando mensualmente, pero también está la opción del pago mínimo y mucha gente prefiere optar por esta alternativa.

Aumenta el pago mínimo de la tarjeta de crédito

Precisamente, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) detextó que esto estaba generando un sobreendeudamiento en los chilenos.

"Todavía estamos en niveles aceptables, normales, pero la CMF dice que el sobreendeudamiento se podría complicar una barbaridad y por eso el pago mínimo es de 1% del saldo hasta ahora", comentó Roberto Saa.

Por lo mismo, a partir del 1 de julio ese pago mínimo ya no será del 1% del saldo, sino que del 5%.

Para ejemplificarlo, una persona que estaba pagando el 1% de su saldo podía terminar de pagar esa deuda en hasta 180 meses, pero ahora se reduce a un total de 60 meses, aunque debe saldar un monto un poco más alto.

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Sin embargo, el gran cambio está en los intereses, ya que con el 1% del saldo se alcanzaba un 160% de interés acumulado, mientras que con el 5% del pago mínimo alcanzará un 40% de interés acumulado.

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