Por orden de Contraloría: Municipios no podrán regular horarios de barberías que funcionan en la noche

14 may. 2026 - 10:55 hrs.

Las barberías que funcionan hasta tarde en la noche o incluso en la madrugada están resultando ser un dolor de cabeza para varias municipalidades del país, y es que muchos de estos locales serían una fachada para distintas prácticas ilegales.

La principal pregunta que surge en torno a estas barberías es: ¿Qué hace abierto un local de estas características a las 4 de la mañana? Esta misma duda tuvieron algunos alcaldes durante 2024, quienes solicitaron una ordenanza municipal para controlar los horarios de estos espacios.

Sin embargo, tras casi un año de controlar dichos horarios, la Contraloría General de la República revisó estas ordenanzas y determinó que los municipios se excedieron en sus atribuciones legales, por lo que ahora no pueden fijar los horarios de funcionamiento de estos negocios.

¿Qué pasará con las barberías nocturnas?

Agrupaciones delictuales como "El Tren de Aragua" y "Los Trinitarios" aparecieron en el radar de la Policía de Investigaciones (PDI) porque se cree que ocultan sus acciones tras la fachada de ciertas barberías. En este sentido, por ejemplo, en 2023 se constituyeron 402 empresas con el nombre 'barber' y 198 de ellas se concentraron en la Región Metropolitana.

Por esta razón, las autoridades municipales intentaron controlar este tipo de locales, pero ahora, con la decisión de la Contraloría, esto queda obsoleto, al menos en cuanto a sus horarios de funcionamiento.

Ante esto, expertos mencionan que los municipios no se pueden quedar de brazos cruzados, pero sí hacer una fiscalización acotada a sus potestades legales, como lo sería verificar que el giro de la patente, efectivamente, sea el de la actividad que se ejerce.

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La decisión no fue bien vista por las y los alcaldes de distintas comunas de la Región Metropolitana y del resto del país, quienes pidieron reconsiderar a la Contraloría esta decisión.

De todas formas, es importante mencionar que en agosto del 2026 entrará en vigencia una nueva ley de seguridad municipal que podría entregar más herramientas legales a los municipios para enfrentar el delito, abriendo la puerta a futuras restricciones horarias.

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