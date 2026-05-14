Video capta momento exacto en el que camión derriba postes de luz y tendido eléctrico en Ñuñoa

14 may. 2026 - 09:00 hrs.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que un camión de carga arrasó con tres postes de luz en la intersección de Rosita Renard con Tobalaba en Ñuñoa.

La periodista Daniela Valdés llegó hasta esta zona, que es el límite entre Ñuñoa, Las Condes y La Reina, para consignar lo que estaba ocurriendo en el sector, donde los vecinos están muy molestos por la presencia de este camión por más de 12 horas.

Y es que, tras derribar los postes de luz durante la tarde del miércoles, nadie se ha hecho cargo de su presencia en el lugar y sigue detenido en estas intersecciones.

Mucho Gusto / MEGA

Video muestra momento en el que camión arrasa postes

Precisamente, en el video se puede ver que el camión venía desde Tobalaba y dobla hacia la calle Rosita Renard, donde se encuentra con los cables del tendido eléctrico a un nivel muy bajo, por lo que termina botando estos postes en la zona.

Cabe destacar que la periodista logró recopilar testimonios de vecinos y personas que estuvieron presentes durante la tarde del miércoles, quienes mencionaron que el chofer vendría del sur y no tenía conocimiento de la ruta.

Es por esto que el hombre siguió la ruta que armó el GPS, topándose así con los cables del tendido eléctrico y derribando todo a su paso.

Todo sobre Mucho gusto