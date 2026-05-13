Captan en vivo a burra en la calle en pleno barrio Mapocho: Estaría relacionada con venta de leche

13 may. 2026 - 13:40 hrs.

Una situación bastante particular fue captada esta mañana durante un despacho del periodista Karim Butte en el barrio Mapocho, cuando se encontró con un burro en plena calle.

"Bueno, seguramente es la venta de leche de burra que vende el (mercado) Tirso de Molina y cruzan hasta acá", declaró uno de los encargados de seguridad municipal de Santiago, quien estaba en un contacto con Mucho Gusto por las incivilidades y delitos que se cometen en la zona.

Mucho Gusto / MEGA

Captan a burra en pleno barrio Mapocho

Sabás Chahuán, ex fiscal nacional presente en el panel del matinal, declaró que la venta de leche de burra en el mercado Tirso de Molina es una tradición para ciertas personas.

"Me atrevo a sugerir que, como están coordinándose los alcaldes, hablen con esas personas que tienen a esas burras y les pongan un lugar, porque hay mucha gente que toma leche de burra y es muy nutritivo para los niños, o sea, pero que se cueza; no pueden tomar directamente porque les va a dar una infección", expresó el abogado.

De todas formas, afirmó una vez más que no se puede vender leche de burra en la calle, ni tener al animal expuesto de esa forma.

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