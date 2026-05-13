Utilizaban a personas en situación de calle: Así operaba la banda criminal del "Rey David"

13 may. 2026 - 11:55 hrs.

El caso del "Rey David" todavía sigue su curso de investigación, y es que el hombre que ostentaba autos, lanchas y parcelas de lujo habría sido financiado por dinero del crimen organizado.

Y es que, en una investigación de casi dos años de la Policía de Investigación (PDI) y la Fiscalía Sur, se logró desarticular una de las redes de lavado activo más grandes detectadas en Chile.

Precisamente, fueron más de 13 mil millones de pesos que pasaron por esta estructura criminal y con un patrimonio ya incautado cercano a los 6 mil millones de pesos.

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El modus operandi de la organización del "Rey David"

Esta banda habría operado utilizando empresas de fachada, narcotráfico, estafas, suplantación de identidad y falsificación de documentos.

David Israel, el cabecilla de esta organización, controlaba gran parte de los bienes y propiedades vinculadas a la red, donde también estaban involucradas su señora Cintia Zapata y el ciudadano chino Xiaotong Wu, quien sería el nexo de esta banda con otros grupos delictuales.

En la organización habría personajes públicos que se dedicaban a captar clientes, como lo serían el exfutbolista Óscar Magaña y el más mediático, Francisco Kaminski.

Más allá del lavado de activos y de descubrir que muchos de los vehículos tenían encargo por robo, también hay muchas víctimas de suplantación de identidad, y es que con el objetivo de obtener créditos automotrices se utilizaba a personas de forma engañosa.

Según la fiscalía, esto sería gracias a un vínculo con distintas personas que trabajaban en bancos del país, quienes permitían superar los mecanismos de control y conseguir los créditos, además de utilizar a personas en situación de calle para ocupar su identidad, a quienes les pagaban $20 mil.

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