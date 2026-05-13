Neme cuestiona a diputado Olivares por sus constantes polémicas: "Es un espectáculo muy triste"

13 may. 2026 - 11:30 hrs.

José Antonio Neme no se guardó palabras hacia el diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares, quien ha estado en el foco de la polémica durante las últimas semanas.

Y es que la primera controversia de Olivares fue hacer alusión, con su ropa y dichos, al dictador Augusto Pinochet, lo que desató comentarios divididos en el mundo político.

Otro hecho que se sumó a su polémico perfil fue lo que ocurrió el fin de semana recién pasado cuando Olivares recibió golpes durante un evento del Club Deportivo Montevideo de Olmué y, aunque él afirmó que fue agredido por diferencias políticas, los presentes se han encargado de desmentirlo y contradecir su versión.

Los dichos de Neme para Javier Olivares

"A mí me parece que esto es un espectáculo muy triste, muy barato además; yo creo que al Partido de la Gente no le hace bien, lo digo honestamente, le resta más que le suma", dijo Neme para comenzar, respecto a las controversias del parlamentario.

En esa línea, aclaró que "una cosa es estar en un programa de televisión, en un teatro, escenario; yo soy parte de esta industria y sé perfectamente cuáles son los alcances del show y muchas veces hago show, pero yo no represento a nadie y ni mi sueldo se constituye de lo que pagan los contribuyentes en este país".

"Entonces lo que me parece a mí es que toda esta parafernalia, desde la capa prusiana hasta estos anteojos, pasando por esta situación confusa, por decirlo de una manera elegante, es vergonzoso", aseveró.

Enseguida cuestionó a Olivares: ¿Es necesario llevar un accesorio militar que usaba el general Pinochet? Tú puedes tener las ideas que tú quieras del general Pinochet, si crees que fue un buen gobernante, que salvó a Chile, que no, que fue dictador, asesino (...). Pero, ¿es necesario que tú les recuerdes a personas que han perdido a sus familias o que todavía los buscan, en su cara?".

Mucho Gusto / MEGA

"Burlarte de la diputada Lorena Pizarro... que amiga mía no es, pero hacer un meme diciendo que está vendiendo parches curitas porque ella se acerca, quizás, a hacerle ver que se siente herida porque todavía busca los restos de su familia. Me parece que hay que tener criterio, sensatez; esto no es de izquierda, de derecha, esto es una ridiculez, cruel", afirmó.

"Si el diputado Olivares me está viendo, desde el cariño y el respeto a la autoridad, me parece una huev... todo lo que está haciendo; se lo digo abiertamente, no quiero polemizar con nadie, pero es bufonesco esto", sentenció Neme.

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