Controlaban incluso con quién se tomaba fotos: Los reveladores chats entre Amparo Noguera y sus estafadores

12 may. 2026 - 11:10 hrs.

Amparo Noguera fue víctima de un "secuestro psicológico" durante el año pasado, en el cual una banda delictual se hizo pasar por ejecutivos de su banco y funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para engañarla.

De momento, se desconoce cómo esta banda tuvo acceso a los datos privados de la actriz, pero con esta información engañaron a Amparo durante más de una semana y la forzaron a realizar millonarios retiros de dinero.

La investigación sigue su curso, pero Meganoticias tuvo acceso exclusivo a los chats entre la actriz y los miembros de la banda, donde se puede ver cómo estos sujetos engañaban y sometían la voluntad de la artista.

Los chats entre Amparo Noguera y estafadores

Precisamente, en estos chats se puede ver una conversación entre Amparo y uno de los estafadores, uno de los días en los que fue a retirar dinero del banco.

En estos textos, se aprecia que Amparo estaba completamente sometida a las indicaciones de estos supuestos ejecutivos de banco y funcionarios de PDI, quienes le indicaban cuánto dinero retirar, cómo hacerlo, qué pedir y que no hablara de esto con nadie.

La situación escala al nivel en el que Amparo no sabía si tomarse una foto con una fanática, ya que podrían notar su presencia en el banco, algo que le daba mucho miedo.

Mucho Gusto / MEGA

Asimismo, se ve otro chat en el que Amparo se contacta con su real ejecutiva del banco para pedirle su número telefónico, ya que estos supuestos detectives se lo estaban pidiendo. Es en dicha conversación donde la ejecutiva le pide asistir presencialmente a una sucursal del banco, ya que sospechaban de estas transacciones.

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