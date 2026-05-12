¿Vuelco en muerte de carabinero en Puerto Varas? Nuevos antecedentes sobre llamada y arma de la víctima

12 may. 2026 - 11:35 hrs.

La investigación por la muerte del sargento de Carabineros Javier Figueroa, ocurrida en Puerto Varas el pasado 11 de marzo, podría dar un inesperado vuelco.

Y es que la periodista Daniela Valdés de Mucho Gusto consignó que esta situación sucedió durante un operativo policial en las líneas del tren de la comuna sureña, donde se afirmaba que había personas generando disturbios tras estar bebiendo alcohol, hecho al que habría llegado Figueroa, recibiendo entonces un disparo fatal.

¿Vuelco en la muerte de carabinero en Puerto Varas?

Precisamente, la reportera comentó que ahora, de forma inesperada, se supo que el llamado de alerta a Carabineros por estas personas en las vías del tres se realizó desde un celular prepago que estaría vinculado al funcionario fallecido, además de que días después se encontró en las pertenencias del sargento Figueroa este dispositivo móvil.

Mucho Gusto / MEGA

Otra cosa que llama la atención durante la investigación es que, tras periciar el arma del funcionario de Carabineros fallecido, se descubrió que había tres tiros que no estaban y uno de estos habría causado la muerte del sargento.

De igual forma, el otro carabinero que lo acompañaba aquella noche quedó exento de juicios, ya que se comprobó que él no manipuló el arma de su compañerop. Sin embargo, la pistola sí fue manipulada por un desconocido aquella jornada.

Esto ha causado mucha intriga, ya que ahora se tendría que investigar si esto se trató de un ataque dirigido o un incidente en las vías del tren, y es que el llamado fue cerca de las 00:00 horas, mientras que el disparo fatal fue cerca de las 6 de la mañana.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto