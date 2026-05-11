"Mientras más nos odien, más felices somos": Ruidoso evento de extranjeros afecta a vecinos de Batuco

11 may. 2026 - 11:50 hrs.

Una situación problemática se vivió este fin de semana en la zona de Batuco, en la comuna de Lampa, ya que varios vecinos reclamaron por un evento de autos "enchulados" que competían por tener los parlantes más ruidosos.

Esto quedó en evidencia gracias a distintos videos subidos a redes sociales, donde se ve cómo distintos vehículos están en un espacio abierto con música muy fuerte, además de que en el video se lee "mientras en Chile más nos odien, más felices somos", puesto que la mayoría de los participantes eran venezolanos.

El periodista Danilo Villegas explicó en Mucho Gusto que este tipo de eventos y fiestas se hacen al interior de un recinto que arriendan, sin autorización municipal, y que en este caso en particular se extendió desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, en donde cada vehículo tenía instalado parlantes gigantes para competir quién hacía más ruido.

Mucho Gusto / MEGA

Vecinos no aguantan más el ruido

Muchas personas buscan vivir en la periferia de Santiago para tener un poco más de paz. Sin embargo, estas fiestas y eventos están afectando su vida.

Vecinos del sector expresan que esto no es nuevo, ya que llevan cerca de un año aguantando estas situaciones. "Son cosas pero descomunales ya", expresó un vecino, y alegó que este fin de semana llamaron en reiteradas oportunidades a Carabineros y seguridad municipal, pero estos responden que, al tratarse de un espacio privado, no pueden intervenir.

Asimismo, la municipalidad de Lampa no entregó respuesta alguna a las consultas de Mucho Gusto o sus vecinos, quienes además alegan que hay venta de alcohol ilegal, así como otras incivilidades en este sitio.

Todo sobre Mucho gusto